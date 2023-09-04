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        Balıkesir'de kazada ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:41
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        Balıkesir'de kazada ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Adil ve eşi Vildan Dağlı, Edremit'te toprağa verildi.

        Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından alınan Dağlı çiftinin cenazeleri, Edremit Camivasat Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı.

        Aydın ve Vildan Dağlı çifti, Şentürkler Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edremit yeni mezarlığında akrabaları, yakınları ve sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.

        - Olay

        Havran ilçesinde cumartesi gecesi Adil Dağlı (41) yönetimindeki 10 AIH 603 plakalı motosiklet ile B.D'nin kullandığı 06 BT 5395 plakalı otomobil, kırsal Çamdibi Mahallesi'nde çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü Adil Dağlı (41) olay yerinde, arkasında oturan eşi Vildan Dağlı (41) ise kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü B.D, de tedavi gördüğü hastanede jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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