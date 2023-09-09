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        Erdek'te 3. Kyzikos Ultra Maratonu başladı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kyzikos Ultra Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:27 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:28
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        Erdek'te 3. Kyzikos Ultra Maratonu başladı
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        Kyzikos Ultra (75 kilometre), Kirazlı Manastırı (58 kilometre), Arteka Ultra (30 kilometre) ve Apostol Patika (15 kilometre) parkurlarından oluşan yarışlara yaklaşık 700 katılımcı başvurdu.

        Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan koşular yine aynı yerde son bulacak.

        Maraton, yarın Çocuk Koşusu ve 5 kilometre Umut Pina adına Halk Koşusu'nun ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlanacak.

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