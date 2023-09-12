Balıkesir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.B. (81) idaresindeki 10 EV 855 plakalı otomobil, Balıkesir-İvrindi kara yolu Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında T.Ş. (53) yönetimindeki 42 P 6133 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan F.B. (75) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü S.B. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
F.B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.