Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlandı

Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, törende yaptığı konuşmada, geçmişte olduğu gibi yeni yüzyılda da Türkiye'ye tuzaklar kurulmaya devam ettiğini söyledi.

Barcin, birlik ve beraberliği bozmadan sabır ve gayretle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda tam bağımsız bir Türkiye için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve gaziler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Etkinlikler bu akşam fener alayı ve Burcu Güneş'in sahne alacağı halk konseriyle devam edecek.

Törene Gönen Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Dr. Arslan Yurt, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.