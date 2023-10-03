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        Altıeylül ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılacak

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince merkez Altıeylül ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:36
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        Altıeylül ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılacak
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesince merkez Altıeylül ilçesinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ameliyathaneden yaşam ünitelerine kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü projede çalışmalar başladı.

        Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi tamamlanmasının ardından şehir genelinde 10’uncu bakımevi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ovaköy, İvrindi, Edremit ve Bandırma’dan sonra 5’inci bakımevi olarak faaliyete girecek.

        Sahipsiz hayvanların sağlığı güvence altına alacak, acil müdahale üssü olarak hizmet verecek Tedavi Merkezi, 150 metrekare taban alanı olan 2 katlı toplam 300 metrekare kapalı alana sahip olacak.

        Ameliyathaneden yoğun bakım kabinlerine, ultrason ve röntgen cihazlarından hemogram cihazına kadar sahipsiz hayvanlarının teşhis ve tedavisi için gerekli tüm donanım yer alacağı merkezde hastalık tedavileri, aşılama çalışmaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma ve diğer cerrahi operasyonlar daha modern şartlarda yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesi, bir yıl dolmadan üçüncü tedavi merkezini Balıkesir’e kazandırmış olacak.

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