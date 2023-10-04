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        Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:12
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        Balıkesir'de aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        Ayrıca uygulamalar sırasında 22 araca ceza kesilirken, 14 araç trafikten menedildi. Ekipler, haciz yakalaması bulunan araca ise el koydu.

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