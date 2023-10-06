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        Plaj Voleybolu Avrupa Kupası Balıkesir'de başladı

        Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) bu yıl ilk kez düzenlediği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonunda heyecan Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören plajında başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:13
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        Plaj Voleybolu Avrupa Kupası Balıkesir'de başladı
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        Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) bu yıl ilk kez düzenlediği Plaj Voleybolu Avrupa Kupası organizasyonunda heyecan Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören plajında başladı.

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle Ören Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyon başladı.

        Avrupa Kupası organizasyonunda ülkemizi kadınlarda Altınyurt Spor Kulübü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, erkeklerde ise TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü ve Kartal Anadolu Spor Kulübü temsil ediyor.

        Kadınlarda Altınyurt Spor Kulübü A Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, B Grubu'nda yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

        Erkeklerde A Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Kartal Anadolu Spor Kulübü, oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. B Grubu'nda yer alan TVF Spor Lisesi Voleybol İhtsas Kulübü ise oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı ve günü lider olarak tamamladı.

        CEV Avrupa Kupası 8 Ekim Pazar günü oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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