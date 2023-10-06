AK Parti'li Kasapoğlu'na Bandırma'da fahri doktora unvanı verildi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ulusal ve uluslararası alanda ülke sporuna yaptığı katkılardan dolayı "fahri doktora" unvanı verildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ulusal ve uluslararası alanda ülke sporuna yaptığı katkılardan dolayı "fahri doktora" unvanı verildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kasapoğlu, spor bilimleri alanında üniversiteden bu unvanı almaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevi sürecinde ülke olarak elde edilen başarıları anlatan Kasapoğlu, bunların başlangıç olduğunu, çok daha büyük başarılara imza atılacağını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir de Kasapoğlu'na ülke sporuna yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Rektör Özdemir, Kasapoğlu'na fahri doktora beratını takdim etti.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Gençlik ve Spor İl Spor Müdürü Adem Özalp ile davetliler katıldı.