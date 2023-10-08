Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

        Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma ilçesine gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma ilçesine gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

        İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti.

        Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet alanına geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Kaymakam Engin Aksakal, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Vekili Hv. Ulş. Alb. Aladdin Özdemir, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de aranan 22 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de aranan 22 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de 8 yıl önce kurulan merkez çiftçilerin kalkınmasına öncülük edi...
        Balıkesir'de 8 yıl önce kurulan merkez çiftçilerin kalkınmasına öncülük edi...
        Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Cunda Adası'nda otelin jeneratör odasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Cunda Adası'nda otelin jeneratör odasında çıkan yangın hasara neden oldu
        Bandırmaspor-Çorum FK: 0-0
        Bandırmaspor-Çorum FK: 0-0
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından