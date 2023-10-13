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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Balıkesir'de kütüphane ve müze açılışına katıldı:

        Balıkesir'in Havran ilçesinde halk kütüphanesi ile Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 20:03 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:19
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Balıkesir'de kütüphane ve müze açılışına katıldı:
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde halk kütüphanesi ile Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Mescit Mahallesi'nde daha önce belediye binası olarak kullanılan 100 yıllık bina, restore edilerek ilçe halk kütüphanesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında ilçeye gelerek Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk ile görüştüğü 200 yıllık Terzizade Konağı da restore edilerek Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'ne dönüştürüldü.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, halk kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin toplumların belleğini ve mirasını koruyan yapılar olduğunu söyledi.

        Yazgı, son dönemde Bakanlık olarak hizmete sundukları kütüphanelerin, bilgi kaynaklarını sadece muhafaza eden yapılar değil, hayatın her alanında bilgi üretilmesine katkı sağlayan, çocukların ve gençlerin birer sığınağı haline geldiğini ifade etti.

        Kültürel kalkınmayı destekleyen faaliyetler ve etkinliklere ev sahipliği yapan kütüphanelerin artık farklı formasyonlarda, teknoloji, teknik ve bilgiyle kendini geliştiren kurumlar haline geldiğinin altını çizen Yazgı, şunları kaydetti:

        "2023 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı 1281'e ulaştı. Buna ek olarak yerel yönetim ile birlikte yeni projeleri hizmete açmak için de sürdürdüğümüz 54 tane projemiz var. Bu projelerimizden bir tanesi de tescilli bir yapımız, bizim tarihimizde çok çok önemli yer tutan, çok nadide bir eser. Bu kültür varlığımızı kütüphane gibi çok özel bir fonksiyonla Havran halkımıza kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 100. Kütüphane mottosuyla yola çıktık ve bu 100 kütüphane hedefinin 77'ncisini şu anda hep beraber açmaya geldik."

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da çok özel ve anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunu özel ve anlamlı kılan, Cumhuriyet tarihi ile özdeşleşmiş bir tarihi binanın içerisinde bu hizmetin sunulmuş olması. Şehirlere kimlik veren, ruh veren tarihi binalardır. Böyle kimlikli, kişilikli bu tarihi binamızın çok anlamlı şekilde gençlerimize, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza hizmet veriyor olması da ayrı bir anlam ifade ediyor." dedi.

        Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Daha sonra Çiğitzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'ne geçildi.

        Bakan Yardımcısı Yazgı, buradaki konuşmasında, "Seyit Onbaşı gibi nice kahramanları bu özel müzeler aracılığıyla gençlerimize, çocuklarımıza, tüm halkımıza anlatmak çok önemli." ifadesini kullandı.

        Açılışlarda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da katılımcılara hitap etti.

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