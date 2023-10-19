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        Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde de Muhtarlar günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:15
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        Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde de Muhtarlar günü kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına Muhtarlar Derneğinin çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

        Muhtarlar Derneği Başkanı kırsal Değirmenboğazı Mahallesi Muhtarı Selahattin Örzenek günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmasında "Muhtarlarımız hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedir." dedi.

        Muhtarlar Günü çelenk sunum törenine Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barçin, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile ilçedeki muhtarlar katıldılar.

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