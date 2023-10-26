Sındırgı'da gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete sunduğu etkinlik tırı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde genç, çocuk ve yetişkinlerle buluştu.

Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet Meydanı'nda 100. yıl etkinlikleri kapsamında kurulan Etnospor Etkinlik Tırı'nda katılımcılar, okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, kale oyunu, mas güreşi, çömlek oyunu, topaç ve VR oyunları gibi etkinlikleri deneyimledi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da çocuklarla ok attı.

Etkinlik sorumlusu Numan Rıdvan Parto, gazetecilere, çocuk ve gençlere okçuluk, ok savaşları, masa oyunları, mas güreşi ve VR oyunları gibi birçok sporu yaparak öğrettiklerini söyledi.

Parto, deprem bölgesi ve çevresinde 20 ilde hizmet veren tırın diğer illere de gitmeye başladığını belirterek, "Çocuk ve gençlerin hiç deneyimlemedikleri oyunları yapmalarını hedefliyoruz. Sındırgı’da çocuklarla buluştuk. İlleri, ilçeleri dolaşmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 81 ili dolaşmak. Amacımız geleneksel sporlarımızın daha önce tadına bakmamış çocuklarımıza bunları deneyimletmek ve yaşatmak. 4-5 yaşından 17-18 yaşına kadar olan yaş guruplarına hitap ediyor. Bunun yanı sıra yetişkinler de etkinliklerimize katılabiliyor." diye konuştu.

Geleneksel oyunları deneyimleyen Yusuf Duman da tırda bütün oyunlara katıldığını ifade etti.