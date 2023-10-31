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        Balıkesir Üniversitesi ile Edremit Belediyesi, zeytinyağı üretim iş birliği protokolü imzaladı

        Balıkesir Üniversitesi ve Edremit Belediyesi arasında ham madde tedarik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:26
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        Balıkesir Üniversitesi ile Edremit Belediyesi, zeytinyağı üretim iş birliği protokolü imzaladı
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        Balıkesir Üniversitesi ve Edremit Belediyesi arasında ham madde tedarik iş birliği protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında belediye, kendi bahçelerinden hasat edilen zeytinleri Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü'ne ait tesiste sıkarak zeytinyağı elde edecek.

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, okulda gerçekleştirilen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. Ardından üniversitenin zeytinyağı sıkım tesisi gezen katılımcılara Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Öncül Abacıgil katılımcılara bilgi verdi.

        Törende, belediyeye ait ilk zeytinlerin sıkımı da gerçekleştirildi. Elde edilen zeytinyağından tadım yapıldı.

        Protokol sonrası gazetecilere açıklama yapan Rektör Oğurlu, önemli bir protokole imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz teoriyi burada öğreniyorlar. Buradaki küçük çaplı da olsa tesislerimizde uygulamayı görüyorlar zeytincilikle ilgili. Bölge için zeytinciliğin ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zeytincilik Araştırma Enstitümüz ve Edremit Meslek Yüksek Okulumuz buraya artık eskisinden daha fazla değer vererek durumun ciddiyetinin farkındayız. Dünya çapında zeytinciliğin geldiği noktanın farkındayız. Bu konuda bizim öğrencilerimize eğitim anlamında da çok değerli olan bir desteği hammadde desteğini karşılıklı protokol çerçevesinde Edremit Belediyemizden karşılamış olacağız."

        Oğurlu, öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmasının hedeflendiğini ve çevreye rehberlik etmenin önemli olduğunu vurguladı.

        Arslan ise öğrencilerin eğitiminde pratik deneyimin önemine değindi ve iş birliği protokolünün güzel bir adım olduğunu belirtti.

        Arslan, “Bu yıl da zeytinde oldukça hammadde sıkıntısı çekiyor üniversitemiz, biz de bu konuda bu sıkıntıyı gidermek adına bir işbirliği protokolü imzaladık.” açıklamasını yaptı.

        Üniversitede son derece hijyenik ve teknolojik bir üretim gerçekleştiğini ifade eden Arslan, “Belli bir miktarda belediyemizin kendi zeytinliklerinden ürettiğimiz zeytinlerden yağ elde etmemizi ve bunları dinlendirdikten sonra filtreleyip paketlenmesini sağlayacaklar. Bu işbirliğin çok güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

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