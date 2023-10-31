Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç Manyas'ta din görevlileriyle buluştu

        Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyaslı din görevlileri ile bir toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç Manyas'ta din görevlileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyaslı din görevlileri ile bir toplantı yaptı.

        Celal Sürgeç, Manyas Müftülüğü Konferans Salonunda ilçedeki din görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Sürgeç, Merkez Çarşı Camisinde kıldığı öğle namazı sonrası ise camide bulunan cemaate kısa bir hitapta bulundu. Sürgeç şunları kaydetti:

        "Elimiz, gücümüz yettiğince, dualarımızla kardeşlerimiz yanında olacağız. Hazreti İbrahim'in ateşine karıncanın su taşıması gibi, bizler de onlara dualarımızla yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Rabbim zalimlerin şerrinden korusun, dua edelim inşallah! Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin."

        Celal Sürgeç'e Manyas Müftüsü Abdullah Bostan eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı

        Benzer Haberler

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları hafta sonu Gönen'de koşu...
        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları hafta sonu Gönen'de koşu...
        Balıkesir'de çocuklar zeytinin tarladan sofraya yolculuğunu öğreniyor
        Balıkesir'de çocuklar zeytinin tarladan sofraya yolculuğunu öğreniyor
        Balıkesirspor'da operasyon
        Balıkesirspor'da operasyon
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...
        17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıy...