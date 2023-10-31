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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları hafta sonu Gönen'de koşulacak

        Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, 4-5 Kasım'da Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:44
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        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları hafta sonu Gönen'de koşulacak
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        Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, 4-5 Kasım'da Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılacak.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Gönen'deki bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ilçenin 13 yıldır aralıksız en uzun soluklu, sürdürülebilirliği en yüksek ve istikrarlı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan MX parkuruna sahip olduğunu söyledi.

        Gönen'deki organizasyonlarda yıllardır birçok genci Türk sporuna kazandırdıklarını belirten Uçar, şöyle konuştu:

        "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Gönen'e özel ilgi gösteriyoruz. Milli sporcumuz Şakir Şenkalaycı önderliğinde Gönen Kaymakamlığı ve Gönen Belediyesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu desteklerini bizlerden esirgemiyor. Edirne programında olan Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2023 sezonunun 4. ayak yarışlarını bazı nedenlerden dolayı Gönen'e aldık. Hafta sonu çeşitli kategorilerde yaklaşık 200 motosiklet tutkunu yarışçı burada ter dökecek. Yüksek adrenalin dolu yarışlarımıza tüm sporseverleri beliyoruz."

        Toplantıya, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, milli sporcu Şakir Şenkalaycı ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

        Hız, denge ve adrenalinin öne çıktığı yarışlar, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destek verdiği organizasyon, 4 Kasım Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralamalarla start alacak. Aynı gün MX, veteran ve 50 cc sınıflarında ilk etap yarışları yapılacak. 5 Kasım Pazar günü ise sporcular iki etap halinde final yarışları için start demirine sıralanacak.

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