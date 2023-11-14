Bandırma'da oto hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aracı çalan şüpheliler polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları otomobil ile yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir aracı çalan şüpheliler polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları otomobil ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak üzerinden bir araç çalan şüpheliler, çaldıkları araçla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti.

Mustafakemalpaşa polisiyle ortaklaşa çalışma yapan Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin, buradan da aynı marka, aynı renk bir araca ait plaka çalarak, bandırmadan çaldıkları araca taktıklarını tespit etti.

Şüphelilerin ertesi gün tekrar Bandırma’ya gelmesi üzerine takibe geçen emniyet ekipleri, şüphelileri çaldıkları araç ile birlikte yakaladı.

Şüphelilerden E.A. (21) gözaltına altındı. Diğer şüpheli M.A. (28) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli E.A. adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.