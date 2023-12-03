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        Sındırgı'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:52
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        Sındırgı'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların katıldığı etkinlikte özel öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaymakam Özay, burada yaptığı konuşmada, "3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında bugün özel öğrencilerimizle çocuklarımızla bir aradaydık. Güzel bir programdı. Programın özetinde ise sevgi ve samimiyetten başka hiçbir şeyle karşılaşmadık. Üniversite öğrencilerimiz, gençlik merkezimiz, öğretmenlerimiz ve kurumlarımız, kaymakamlığımız herkes canla başla onların güzel vakit geçirmesi için bu gün bir aradaydık. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla engelli kardeşlerimizin yanında. Bir gün değil her gün sevgi tüm engelleri aşıyoruz." dedi.

        Birçok farklı etkinlikte gönüllerince eğlenen engelli öğrencilere Özay ve Yavaş çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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