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        Sındırgı'da hayırsever desteğiyle inşa edilen Pürsünler Camisi ibadete açıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Pürsünler Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle 15 ayda tamamlanan cami ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:50
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        Sındırgı'da hayırsever desteğiyle inşa edilen Pürsünler Camisi ibadete açıldı
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Pürsünler Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle 15 ayda tamamlanan cami ibadete açıldı.

        Depreme dayanıksızlık raporu bulunan ve bazı bölümleri yerleri zarar gören eski cami, muhtarlık ile Pürsünler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince yıkıldı. Aynı alanda çok amaçlı salon, gasilhane, tuvalet gibi donatılara sahip yeni cami yapıldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesinin de katkılarıyla inşası tamamlanan Pürsünler Camisi ile Sındırgı Belediyesi tarafından hayır, düğün gibi cemiyetlerde kullanılmak üzere yapılan çok amaçlı kapalı alanının açılışı, köy meydanında gerçekleştirilen program ve mahalle hayrı ile gerçekleştirildi.

        Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, İl Müftü Yardımcısı Ahmet Altacı, Sındırgı Müftüsü Sami Türkel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetine geçildi.

        Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Açılış programında katılımcılar tarafından caminin kalan ihtiyaçları için yardım toplandı

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