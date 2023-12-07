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        Balıkesir'de darbettikleri kişinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 4 sanığa dava

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, aralarında borç meselesi bulunan kişiyi darbederek görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları iddia edilen 4 sanık hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:18
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        Balıkesir'de darbettikleri kişinin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 4 sanığa dava
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, aralarında borç meselesi bulunan kişiyi darbederek görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları iddia edilen 4 sanık hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca, haziran ayında Furkan A'nın (25), Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaybolduktan sonra Bandırma'da bazı kişilerce dövülerek görüntülerinin paylaşılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

        İddianamede, gencin anne ve babasının, Karacabey'de kayıp başvurusunda bulundukları Furkan A'nın, yarı çıplak, elleri arkadan bağlanmış ve ağzı kapatılmış halde iki erkek tarafından dövülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine polise başvurdukları belirtildi.

        Polis ekiplerinin, çiftin kendilerine teslim ettiği görüntüleri inceleyerek yaptığı araştırmada, sanıklardan Muhammed Ramazan B. (19) ve Osman D'nin (33) tespit edildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

        Osman D. iddianamedeki ifadesinde, sanıklar Hikmet Can Y. (24) ve Muhammed Ramazan B. ile Soner K'nin (34) evine gittiklerini, Muhammed Ramazan B. ve Soner K'nin Furkan A'yı dövdüğünü, kendisinin de görüntüleri kayda aldığını söylediği bildirildi.

        Mahkemece kabul edilen iddianamede, Muhammed Ramazan B, Osman D, Hikmet Can Y. ve Soner K'nin, "gece vakti konut veya iş yerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", "hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

        Sanıkların yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        - Olay

        Furkan A'nın ailesi, haziran ayında haber alamadıkları oğullarını bulabilmek için kayıp başvurusunda bulunmuş, daha sonra sosyal medyada oğullarının darbedildiği görüntülerin paylaşılması üzerine tekrar polise müracaat etmişti.

        Bunun üzerine yapılan araştırmada, Furkan A'nın Karacabey'de yürürken bir araca zorla bindirilerek götürüldüğü ve Bandırma'da bir evde darbedildiği belirlenmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişiden Muhammed Ramazan B, Osman D. ve Soner K. tutuklanmış, Hikmet Can Y. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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