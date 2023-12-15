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        Balıkesir'de otomobilin direksiyon haznesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:51
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        Balıkesir'de otomobilin direksiyon haznesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince yürütülen istihbari çalışmalarda, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobile yönelik operasyon düzenlendi.

        Araçta narkotik dedektör köpeği "Cash" ile yapılan aramada, direksiyon haznesine zulalanmış 318 gram sentetik uyuşturucu, kısa sürede bulundu.

        Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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