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        Balıkesir'de sahte gıda operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir merkez ve Havran ilçesinde sahte gıda üreticilerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:15
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        Balıkesir'de sahte gıda operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir merkez ve Havran ilçesinde sahte gıda üreticilerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi yaparak internet sitelerinde ve pazarlarda markasız ve menşesi belirsiz ürünler satmak ve marka hakkına tecavüz suçları ile haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında operasyon yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve depolarında yapılan aramalarda 34 bin 537 litre sahte zeytin yağı, 10 bin 768 kilogram sahte bal, 1500 litre sahte nar ekşisi, 1058 kilogram sahte karadut özü, 634 kilogram sahte pekmez, 540 kilogram glikoz şurubu, 204 kilogram sahte kızılcık reçeli, 88 kilogram sahte tahin ve 4 litre kimyasal boya maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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