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        Madenciler Türkiye'nin ilk madencilik lisesinde bir araya geldi

        Madencilikte Arama ve Kurtarmanın Standartlaşması ve Dijitalleşmesi isimli Erasmus projesinin tanıtım toplantısı, Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:58
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        Madenciler Türkiye'nin ilk madencilik lisesinde bir araya geldi
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        Madencilikte Arama ve Kurtarmanın Standartlaşması ve Dijitalleşmesi isimli Erasmus projesinin tanıtım toplantısı, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı.

        İki oturumdan oluşan toplantıda açılış konuşmasını Okul Müdürü Ali Uslu gerçekleştirdi. Okul vizyonu için projenin önemine değinen Uslu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını ifade etti.

        İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz de madenciliğin hem İvrindi hem Balıkesir hem de Türkiye için öneminden bahsetti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ise fakülte bünyesindeki çalışmaları anlattı.

        Ardından söz alan MTA Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç, Türkiye’nin madencilikteki yerini anlattı.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Aykul son dönem yaşanan deprem felaketi ile beraber sadece madencilikte değil afetle ilgili her durumda arama kurtarmanın önemine değindi. Afet ve kazaların gerçekleşmeden önce tedbir alınmasına dikkati çekti.

        Çeşitli madencilik firmalarından temsilcilerin katıldığı toplantıda ayrıca lise öğrencilerine eğitim verildi.

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