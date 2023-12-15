Balıkesir'de arazide kaybolan 82 koyun dronla bulundu

Balıkesir’inİvrindi ilçesinde kaybolan 82 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu bulundu.

Akçal Mahallesi'nde besici R.A, meraya saldığı 82 koyunu kaybolunca İl Jandarma Komutanlığından arama için destek istedi.

İhbar üzerine koyunların kaybolduğu bölgede dronla çalışma yapan jandarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.

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