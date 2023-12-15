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        Balıkesir'de arazide kaybolan 82 koyun dronla bulundu

        Balıkesir'inİvrindi ilçesinde kaybolan 82 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:42
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        Balıkesir'de arazide kaybolan 82 koyun dronla bulundu
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        Balıkesir’inİvrindi ilçesinde kaybolan 82 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu bulundu.

        Akçal Mahallesi'nde besici R.A, meraya saldığı 82 koyunu kaybolunca İl Jandarma Komutanlığından arama için destek istedi.

        İhbar üzerine koyunların kaybolduğu bölgede dronla çalışma yapan jandarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu hayvanları bularak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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