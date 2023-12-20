Edremit'te zeytin hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gazicelal Mahallesi Emenler mevkisinde devriye gezen Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E.B, A.B, G.D, G.B ve N.T'yi bir bahçeden zeytinleri çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan E.B, G.B. ve N.T. tutukladı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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