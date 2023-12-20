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        Edremit'te zeytin hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:50
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        Edremit'te zeytin hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytin çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Gazicelal Mahallesi Emenler mevkisinde devriye gezen Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E.B, A.B, G.D, G.B ve N.T'yi bir bahçeden zeytinleri çalarken suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan E.B, G.B. ve N.T. tutukladı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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