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        Balıkesir'de bir kişi kayınpederini tabancayla yaralayıp kaçtı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısının babasını tabancayla yaralayıp kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:53
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        Balıkesir'de bir kişi kayınpederini tabancayla yaralayıp kaçtı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısının babasını tabancayla yaralayıp kaçtı.

        Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kayınpederine ait iş yerine giden Yunus S, boşanmak üzere olduğu eşinin babası Ali Ateş ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Yunus S, yanındaki tabanca ile Ateş'i vurup uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ateş, ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yunus S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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