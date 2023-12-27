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        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Sındırgı'da mevlit okutuldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:26
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        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Sındırgı'da mevlit okutuldu
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Sındırgı Sivil Toplum Platformu işbirliğiyle, Irak'ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi.

        Mevlidin ardından lokma dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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