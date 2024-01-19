Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir araçta, bir ruhsatsız tabanca, 4 fişek ile 22,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan F.B, T.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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