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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:02
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir araçta, bir ruhsatsız tabanca, 4 fişek ile 22,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan F.B, T.Ç. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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