Şair Halil Soyuer, vefatının 20'nci yılında Havran'da mezarı başında anıldı

Şair Halil Soyuer'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Havran Mezarlığı'nda Soyuer'in kabrine karanfillerin bırakılmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Millet Kütüphanesi'nde şair ve yazar Yusuf Akgül'ün Soyuer'in yaşamı ve eserlerine ilişkin bilgi vermesinin ardından şiir dinletisiyle etkinlikler tamamlandı.

Anma törenlerine, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 1921 yılında doğan Halil Soyuer, Balıkesir Lisesinden mezun olduktan sonra 1944'te memuriyetle Ankara'ya gitti. 1955'te memurluktan ayrılarak Ulus gazetesinde muhabirliğe başlayan Soyuer, Zafer, Hakikat, Medeniyet, Halkçı, Ankara, Telgraf, Devrim ve Adalet gazetelerinde polis muhabirliği, istihbarat şefliği, fıkra yazarlığı, yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1984'te son çalıştığı gazeteden emekliye ayrılan Soyuer, 17 Ocak 2004'te Ankara'da 83 yaşında vefat etti.

İlk şiirlerinde halk şiiri geleneğine bağlı olan, sonra aruz ölçüsü ve rubai şeklinden faydalanan Soyuer'in 218 şiiri, Türk Sanat Müziği formunda bestelendi.