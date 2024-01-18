Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 göçmeni kurtardı.

        Yine Ayvalık açıklarındaki bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıktıkları bilgisi alındı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-115" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaşarak 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 79 göçmen, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        SpaceX: Kapsülün kapağı kapatıldı
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Uzay yolculuğu için yeni açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor, Senegalli futbolcu Dominique Badji'yi transfer etti
        Bandırmaspor, Senegalli futbolcu Dominique Badji'yi transfer etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de konuştu:
        Şair Halil Soyuer, vefatının 20'nci yılında Havran'da mezarı başında anıldı
        Şair Halil Soyuer, vefatının 20'nci yılında Havran'da mezarı başında anıldı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Balıkesir'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Balıkesir'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu