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        Ayvalık'ta öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi karne törenleriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:01
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        Ayvalık'ta öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi karne törenleriyle sona erdi.

        Abdulvahit Sağlam İlkokulu’ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan ve okul idarecileri katıldı.

        Öğrencilere karneler, Yaman ve beraberindeki protokol mensuplarınca özel eğitim başta olmak üzere okulun sınıflarından 4'ünde dağıtıldı.

        Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Ayvalık Kaymakamı Yaman, öğrencilerin karne heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Ergin de öğrencilere zorlu geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmeleri, ikinci yarıyılda daha da çok çalışmalarını ve tatilde bol bol kitap okumalarını önerdi.

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