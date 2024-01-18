Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazır olduklarını bildirdi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesine, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için gelen Babacan, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde hükümete "sarı kart" göstererek uyarıda bulunacaklarını ifade etti.

        Ülkenin yoksullaştırıldığını öne süren Babacan, "Şu anda emekli olsun, memur olsun, işçi olsun, özel sektörde çalışsın kim olursa olsun Türk lirası cinsinden sabit maaş alan herkes maalesef ülkemizde yoksullaşmış durumdadır." dedi.

        Yerel seçimlere işaret eden Babacan, şunları söyledi:

        "Yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı seçeceğiz, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Biz ne diyoruz DEVA Partisi olarak? Hazırız diyoruz. Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımıza hazırız, 2 sene öncesinden. Seçim geliyor diye değil 2 sene önce hazırladık, ilan ettik. Madde madde hepsi var bütün detaylarıyla. Yerel yönetimlerden, şehirciliklerden biz ne anlıyoruz ne yapacağız böyle taahhütlü, yazılı var."

        Belediyeleri "temiz yönetmek için etik kurallar bildirgesi" açıkladıklarını da kaydeden Babacan, şöyle devam etti:

        "Bizim adayımız olan herkes bu 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini yani ahlaki kurallar bildirgesini okuyor, imza ediyor ondan sonra bizim adayımız oluyor. Yerel seçimlere giriyoruz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama aynı zamanda bu seçimler merkezi hükumete iktidara da uyarıda bulunmak için çok önemli bir fırsat. Yani mevcut hükümetten memnun değilsek, iktidardan memnun değilsek evet bu gelen seçimlerde iktidarı değiştirmek için sandık konmayacak ama sandıkta kullanacağımız oy iktidara uyarı imkanı verecektir bize."

        Bir gazetecinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya ilişkin değerlendirmelerini hatırlatarak, "Siz de Altılı Masa'da yer almaktan pişman mısınız?" sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

        "Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için yüzde 50 artı 1'i tutturmak ancak ve ancak partiler arası işbirliği ile mümkün oluyordu bu gerçeği biz gördük. Partiler arası işbirliğiyle seçimlere girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize altı benzemezler diyordu kendisi de 7-8 tane benzemezi topladı son dakika. İktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde işbirliği çok önemli çünkü 50 artı 1 gerekiyordu. Biz o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz demokrasi için beraber olduk, adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik Anayasa metni hazırladık. 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık. Tüm politikaları hazırladık. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışmayı ortaya koyduk. Bugün bütün o çalışmaların arkasındayız. DEVA Partisi'nin bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın da hepsinin arkasındayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Şair Halil Soyuer, vefatının 20'nci yılında Havran'da mezarı başında anıldı
        Şair Halil Soyuer, vefatının 20'nci yılında Havran'da mezarı başında anıldı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutu...
        Balıkesir'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Balıkesir'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu
        Burhaniye'de plaj, selle taşınan dal parçaları ve çöplerden temizleniyor
        Burhaniye'de plaj, selle taşınan dal parçaları ve çöplerden temizleniyor
        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor
        Ayvalık'ta su baskınından etkilenen bölgede temizlik çalışması sürüyor