Bandırmaspor, Senegalli futbolcu Dominique Badji'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli santrfor Dominique Badji'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Badji ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Daha önce Bu Terriers, Boston Rams, Colorado, Charlotte Independence, Dallas ve Nashville formasını giyen Badji, son olarak Cincinnati'de oynadı.