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        Balıkesir'de freni arızalanan tırdan atlayan sürücü öldü

        Balıkesir'de seyir halindeyken fren sistemi arızalanan tırdan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:35
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        Balıkesir'de freni arızalanan tırdan atlayan sürücü öldü
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        Balıkesir'de seyir halindeyken fren sistemi arızalanan tırdan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

        Balıkesir-Kütahya kara yolu Eyüpbükü Mahallesi Kavşağı'nda seyir halindeki Barış Muhtaroğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırın fren sistemi arızalandı.

        Tırın kontrolü kaybeden Muhtaroğlu, araçtan atladığı sırada kafası zemine çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Muhtaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtaroğlu'nun cesedi Balıkesir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Refüje çarparak duran tırdaki tomruklar kara yoluna saçıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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