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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 26 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:26
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 26 şüpheliyi yakaladı.

        Jandarma’nın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey Edremit, Gömeç, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 26 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 249 adet sentetik uyuşturucu hap, 114 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet tabanca, 6 adet fişek ve 10 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 26 şüpheli içerisinden mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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