Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü R.T'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese baskın yapan ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

        Eski kamu görevlisi olduğu öğrenilen R.T, işlemlerinin ardından Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı

        Benzer Haberler

        Kazdağları'nda kar etkili oluyor
        Kazdağları'nda kar etkili oluyor
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Bandırmaspor - Giresunspor: 6-0
        Bandırmaspor - Giresunspor: 6-0
        Balıkesir MHP belediye başkan adaylarını tanıttı
        Balıkesir MHP belediye başkan adaylarını tanıttı
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig