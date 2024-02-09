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        Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanlarıyla dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de, internet sitelerinde sahte kiralık daire ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:21
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        Balıkesir'de sahte kiralık daire ilanlarıyla dolandırıcılık yapan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de, internet sitelerinde sahte kiralık daire ilanları vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine konuldu.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından sahte ilanlar vererek mağdurlardan kira veya kapora alan firari Ş.Y'ye (45) yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, 7 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayından 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Y'nin Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunduğunu belirledi.

        Polis tarafından operasyonla yakalanan Ş.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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