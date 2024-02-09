Burhaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Şüphelilerin Memiş ve Bahçelievler mahallelerindeki adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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