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        Burhaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:23
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        Burhaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M ve M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelilerin Memiş ve Bahçelievler mahallelerindeki adreslerine baskın yapan ekipler, aramalarda 18,90 gram esrar ve 8 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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