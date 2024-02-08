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        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:44
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        Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

        Sahilkent Mahallesi Şirinkent mevkisinde görev yapan Sahil Güvenlik Destek Timi, Midili Adası'na gitmek için hazırlık yapan 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısının bölgede olduğunu tespit etti.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Yasal işlemleri başlatılan göçmenlerin, Balıkesir İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

        Gözaltına alınan insan kaçakçısının da jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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