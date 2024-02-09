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        Bandırma'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:02
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        Bandırma'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Y.O. idaresindeki 16 DU 741 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. ve Ö.A'ya çarptı.

        Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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