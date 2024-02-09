Bandırma'da motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.O. idaresindeki 16 DU 741 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A. ve Ö.A'ya çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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