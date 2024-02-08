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        Teksüt Bandırmaspor, Göztepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu pazar günü sahalarında oynayacakları Göztepe maçının çok önemli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:07
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        Teksüt Bandırmaspor, Göztepe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu pazar günü sahalarında oynayacakları Göztepe maçının çok önemli olduğunu bildirdi.

        Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın 4 haftadır oyun anlamında iyi bir performans sergilediğini söyledi. Ancak bazı maçlarda iyi oyunun skora yansımadığını ifade eden Eroğlu, "Deplasmanda kaybettiğimiz maçlar var. Maçların tamamına baktığımızda oyun anlamında gerçekten rakibe üstün oyun var ama skora yansıtamama konusu var." dedi.

        Eroğlu, Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası maçını da 4-2 kaybettiklerini hatırlattı.

        Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Göztepe'nin ligde üst sıralarda yer aldığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Göztepe'nin oturmuş bir kadrosu ve sistemi var. Biz de kendi gücümüzü sahaya yansıtarak, sahamız ve seyircimiz önünde kazandığımız takdirde artık tekrardan yukarı doğru yeni bir sayfa başlayacak. Baktığımızda değerli bir maç. Onun için kısa bir süre var, çok iyi hazırlanacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız maçtan 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz."

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