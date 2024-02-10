Bandırma'da 3 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Bandırmaspor Otopark Gişesi ile Kaşif Acar Caddesi ve İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin camları kırılarak kasada bulunan paralar çalındı.

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