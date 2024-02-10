Bandırma'da 3 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gece 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının zanlıları gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aynı gece 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının zanlıları gözaltına alındı.
Bandırmaspor Otopark Gişesi ile Kaşif Acar Caddesi ve İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerinin camları kırılarak kasada bulunan paralar çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri yaşları 18'den küçük şüpheliler M.K, C.K. ve E.Ü'yü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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