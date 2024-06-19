30. Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Dereceye girenlere ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Palaz tarafından verildi.

Finalde Feyzullah Aktürk ile karşılaşan Hüseyin Gümüşalan, rakibini yenmeyi başararak başpehlivan oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Gönen Güreşleri Ağası Hüseyin Eroğlu, pehlivanlar ve güreş ağaları izleyicileri selamladı.

Gönen Belediyesinin ev sahipliğinde, Gönen Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 32'si başpehlivan kategorisinde olmak üzere başaltı ve büyük orta kategorilerinde 230 pehlivan katıldı.

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