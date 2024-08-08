Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, triatlon etkinliğinin kentin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Etkinliği yapmak kadar devamlığının önemine dikkati çeken Ustaoğlu, organizasyona ikinci kez Balıkesir'in ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise bütün potansiyeliyle spor kenti olmaya aday Balıkesir'de, Vali Ustaoğlu'nun destekleriyle bu alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Balıkesir'in bu sporda dünya şampiyonasına da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Sporun yüceliği, evrenselliği, vereceği mesaj açısından bu organizasyonun Balıkesir'de yapılması önemsiyoruz. Hele hele uluslararası bir organizasyonun ilimizde yapılması Balıkesir ve bölgemiz açısından çok önemli. 3 gün boyunca yarışacak sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Valilikle spor master plan hazırlamak için çalışma yürüttüklerini bildiren Akın, "Önceliklerimiz var. Kentimizdeki spor altyapısını genişletmek bunlardan biri. Yine kentteki spor faaliyetlerini herkes için erişilebilir hale getirmek için tüm kurumlar ile iletişim içindeyiz. Geleneksel sporları yaşatmak için sporu ve sporcularımızı güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bu seviyede bir organizasyonun üst üste ikinci kez aynı şehre verildiğine dikkati çekti.

Balıkesir'in bu alandaki başarısına işaret eden Yalçınkaya, şöyle konuştu: