Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Sahil Mahallesi'ndeki bahçesinde incir toplamak için ağaca çıkan Yaman Türker (59) düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Türker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Türker'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
        Balıkesir'de sazlık yangınları kontrol altına alındı
        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi
        Bandırma Onyedieylül Üniversitesi "dumansız kampüs" ilan edildi
        Balıkesir'de tedavileri tamamlanan çakır kuşları doğaya bırakıldı
        Balıkesir'de tedavileri tamamlanan çakır kuşları doğaya bırakıldı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek...
        Kafesinin bahçesi çiftliğe döndü; 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek...