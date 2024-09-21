Manyas'ta Mevlid-i Nebi Haftası konferansı düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan'ın konferansıyla sona eren programa, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, din görevlileri ve çok sayıda kişi katıldı.

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