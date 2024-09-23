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        Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:10
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        Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Savaştepe - Sarıbeyler kara yolunda seyir halinde olan Hüseyin Ali Tilki (55) idaresindeki 10 AHA 567 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyit Ali Ürün (54) idaresindeki 10 AC 269 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araç Süleyman Çakıcı (50) idaresindeki 10 UF 047 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, Seyit Ali Ürün direksiyonda sıkıştı, yolcu konumundaki Tülay Ürün (53) ve Orhan Ürün (61) ile diğer sürücü Hüseyin Ali Tilki yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Seyir Ali Ürün, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        İlk müdahalelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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