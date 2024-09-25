Türk Kızılayı ve Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği yüzlerce engelliyi gülümsetecek

–Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 32.si düzenlenen Engelliler Şenliği çerçevesinde, Türk Kızılay’ı ile Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin ortak yürüttüğü “Gülümse” projesi hayata geçirildi.

Başlatılan proje dâhilinde; Ayvalık’ta 4 gün boyunca yüzlerce engelli ve ihtiyaç sahibine ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Türk Kızılay, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile imzaladığı protokolle engelli bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı bilinçlendirme çalışmaları, muayene ve tedavi hizmetlerine ortak oldu.

İş birliği çerçevesinde hayata geçirilen proje, Ayvalık’ta her yaştan yüzlerce engelli ihtiyaç sahibi, gönüllü diş hekimlerinden ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor. 4 gün boyunca devam edecek diş sağlığı hizmeti kapsamında Türk Kızılay Balıkesir İl Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ın katılımıyla Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde gerçekleştiriliyor. Başlattıkları proje ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, “Türkiye’nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak çalıştığımız yerler; Milli Eğitim Bakanlığı’na ait ya da vakıfları engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlardır.” dedi.