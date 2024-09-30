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        Balıkesir'de kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:12
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        Balıkesir'de kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Kocaseyit Mahallesi yakınlarında S.Ç, yönetimindeki 10 ANF 942 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki eşi İ.Ç. ve bebekleri Z.A.Ç, yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ekipleri de olası yangına karşı aracın elektrik bağlantısını keserek tedbir aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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