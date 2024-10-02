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        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı

        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:30
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        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı
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        İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akın Özsoy idaresindeki 34 HA 5861 plakalı kamyonet, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Batı gişeleri mevkisinde Osman Kondu yönetimindeki 10 AIN 750 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Umut Köse kontrolündeki 34 DZL 303 plakalı tıra da çarptı.

        Kazada, ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Özsoy, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre sol şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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