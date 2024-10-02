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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:33
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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